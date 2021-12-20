الصور يصدر أمرًا بحبس وزير التعليم على خلفية أزمة الكتاب المدرسي

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أكدت مصادر صحفية اليوم الإثنين أن النائب العام الصديق الصور أصدر أمرًا بحبس وزير التعليم موسى المقريف على خلفية أزمة الكتاب المدرسي.

وكان وزير التعليم موسى المقريف. أكد أمس الأحد في صريحات صحفية أن التفويض المالي لطباعة الكتب المدرسية صدر في شهر سبتمبر الماضي.

وأشار إلى أن عدة أسباب ساهمت في تأخر الكتاب المدرسي. أهمها اختلاف المناهج قبل توحيد الحكومتين مما جعلنا نشكل عدة لجان متخصصة لتوحيدها.

وأوضح المقريف أن عدد الطلاب يبلغ 2 مليون و500 ألف طالب وطالبة، فيما يبلغ عدد المعلمين في قطاع التعليم ما يقارب من 600 ألف.

وكان نائب مدير مركز المناهج التعليمية، محمود الوندي ذكر الأيام القليلة الماضية أن النائب العام فتح تحقيقًا في ملابسات تأخر توريد الكتاب المدرسي.

وأوضح الوندي أنه تم استدعائه من قبل مكتب النائب العام؛ للتحقيق فيما يُتداول عبر وسائل الإعلام بخصوص تأخر الكتاب المدرسي

وأرجع سبب تأخر الكتاب المدرسي إلى تجريد المركز من صلاحياته. مشيرا إلى أنه تمت إحالة صلاحية توريد الكتاب إلى وزارة التربية والتعليم من قبل وزارة التخطيط.