وزارة الخارجية تلتقي سفير سريلانكا الجديد لدى ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

20 December, 2021

التقى مدير إدارة شؤون آسيا وأستراليا بوزارة الخارجية أحمد النعاس،اليوم الإثنين سفير سريلانكا الجديد لدى ليبيا ماريمونوكي بادماناتان.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية أنه جرى خلال اللقاء الذي عقد بمقر الوزارة بالعاصمة طرابلس استعراض العديد من المواضيع التى تهم البلدين في جميع المجالات.

وهنأ مدير إدارة شؤون آسيا وأستراليا ، السفير السيرلانكي بتقديم أوراق اعتماده كسفير غير مقيم لدى ليبيا، وذلك دعما للعلاقات التي تربط البلدين في جميع المجالات.