بالصور | مدير مستشفى جالو المركزي: الانفجار في المستشفى أسفر عن إلحاق أضرار بالغة في 4 أقسام

ليبيا – قال مدير مستشفى جالو المركزي مجد الدين المجبري إن الانفجار في المستشفى أسفر عن إلحاق أضرار بالغة في 4 أقسام.

المجبري أشار في تصريح لمنصة “فواصل” إلى أنه نتج عن الانفجار تضرر منظومات الأوكسجين والتكييف وأضرار أخرى، وكلها مادية.

ولفت إلى أن المستشفى يعمل بنظام شراء الخدمة بقيمة مالية تصل إلى مليون دينار في الشهر، مبينًا أنه لأسباب مالية، تعتبر الخدمة متوقفة من الشركة المشغلة.

وتابع: “نضطر لسداد رسوم شحنة الأدوية المرسلة من المنطقة الشرقية من أهل الخير، لمستشفى يعد مقصدًا للمرضى من مناطق ومدن الجنوب الشرقي كافة”.

وأضاف: “كُلّفت بإدارة المستشفى في نوفمبر الماضي، ومنذ تسلّمي لمهمتي أعمل على حلحلة كل المختنقات الحاصلة به، وقدمت لوزارة الصحة وديوان المحاسبة تقارير مفصلة عن حجم التجاوزات بالمستشفى، وأنا موجود حاليًا في طرابلس لإنجاز بعض المهام بجهود شخصية”.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية