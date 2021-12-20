دعم العملية الانتخابية على رأس مهام ستيفاني وليامز

شهدت البلاد في الآونة الأخيرة مشاورات حثيثة وواسعة لمستشارة الأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، ستيفاني ويليامز، في عدد من المدن الليبية، ومع المؤسسات والجهات الفاعلة السياسية والأمنية، وذلك لدعم عملية انتخابية حرة ونزيهة وذات مصداقية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا