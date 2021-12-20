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دعم العملية الانتخابية على رأس مهام ستيفاني وليامز

تم النشر منذُ 4 ثواني
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

شهدت البلاد في الآونة الأخيرة مشاورات حثيثة وواسعة لمستشارة الأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، ستيفاني ويليامز، في عدد من المدن الليبية، ومع المؤسسات والجهات الفاعلة السياسية والأمنية، وذلك لدعم عملية انتخابية حرة ونزيهة وذات مصداقية.

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قناة ليبيا

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