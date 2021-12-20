الكهرباء تحذر من زيادة طرح الأحمال بعد إغلاق حقل الوفاء النفطي

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، أن “إغلاق أنابيب النفط الخام، القادمة من حقل الوفاء بغرب البلاد، ستفقد بسببه 2500 ميجا وات، فإيقاف الغاز المغذي لمحطاتنا بسبب قيام عدد من حرس المنشأت النفطية بالمنطقة الغربية بإغلاق خط أنابيب النفط الخام”.

وأضافت شركة الكهرباء، في بيان لها، اليوم الإثنين، أن “الخط كان يغذي عددا من محطات إنتاج الطاقة الكهربائية بالشبكة العامة بالغاز الطبيعي”.

ولفتت إلى أن “خط الأنابيب يعد وقودا رئيسيا لتشغيل محطات (الرويس – الزاوية – الخمس – جزء من محطة مصراتة ).

وشددت على أن “عملية الإغلاق ستفقدنا ما يقارب عن 2500 ميجا وات، الأمر يترتب عليه صعوبات فنية في تلبية الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية”.

وأوضحت الشركة الكهرباء، أن “ساعات طرح الأحمال خاصة سيتم زيادتها في هذه الأيام التي تشهد انخفاضا في درجات الحرارة”.

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