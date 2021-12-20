مرشحون ليبيون: الانتخابات الرئاسية لن تجرى في موعدها

دعا 17 مرشحاً للانتخابات الرئاسية الليبية، اليوم (الاثنين)، «المفوضية الوطنية العليا للانتخابات» إلى تزويدهم تفسيرات لأسباب عدم إجراء الاقتراع في الموعد المحدد، مما يشكل اعترافاً ضمنياً بأن ليبيا لن تشهد انتخابات رئاسية في 24 ديسمبر (كانون الأول) الحالي.

وقبل 4 أيام من موعد الاستحقاق، يؤكد العديد من المسؤولين الليبيين استحالة إجراء الانتخابات في موعدها المقرر بسبب عدم وجود قائمة رسمية بالمرشحين واستمرار الخلافات بين الأطراف السياسيين حول القاعدة القانونية للاقتراع، بحسب ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.

ولكن لا تبدو أي مؤسسة مستعدة لتحمل مسؤولية إعلان هذا الإرجاء في شكل رسمي، خصوصاً أن كلا من «المفوضية العليا للانتخابات» وبرلمان طبرق (شرق)، ينزع عنه مسؤولية القيام بذلك ويحيلها على الطرف الآخر.

ودعا المرشحون الـ17 «المفوضية الوطنية العليا للانتخابات»، في بيان، إلى «نشر القائمة النهائية للمرشحين للانتخابات الرئاسية»، طالبين توضيحات حول «أسباب عدم قيامها بذلك»، إضافة إلى توضيح أسباب عدم إجراء الانتخابات في «الموعد المحدد».

وكانت «المفوضية» أعلنت مطلع الشهر الحالي تأجيل نشر «القائمة النهائية لمرشحي الرئاسة»، بسبب متطلبات فنية وقضائية لم توضح طبيعتها.

وتحاول ليبيا منذ سقوط نظام معمر القذافي عام 2011 تجاوز عقد من الفوضى، اتسم في السنوات الأخيرة بوجود قوى متنافسة في شرق وغرب البلاد.

وكان حوار سياسي بين الأفرقاء الليبيين برعاية الأمم المتحدة في جنيف خلال فبراير (شباط) الماضي، أفضى إلى تشكيل سلطة سياسية تنفيذية موحدة مهمتها التحضير للانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي حددت على التوالي في ديسمبر الحالي ويناير (كانون الثاني) المقبل.