جبريل أوحيدة: على «المفوضية» مصارحة الشعب بأسباب تأجيل الانتخابات

قال جبريل أوحيدة، عضو مجلس النواب، إنه يتعين على المفوضية العليا للانتخابات أن تعلن للشعب عن حقيقة ومعوقات إتمام العملية الانتخابية في موعدها عاجلا غير آجل فوحدها المناط بها تنفيذ هذا الاستحقاق، وقد أشدنا بخطواتها أولاً بأول مع تحفظنا على بعض التلكؤ في إجراءات تنفيذ القانون واستئنافها في الطعون على قراراتها.

أضاف في تدوينة بفيسبوك اليوم: “إلا أنه بعد توقف سير العملية الانتخابية عند نقطة معينة لأسباب لازلنا نجهلها إجرائياً، وجب على المفوضية مصارحة الشعب بذلك وعلى مجلس النواب تحمل مسؤولياته بعد ذلك في ما يجب اتخاذه من خطوات لمعالجة المشاكل بالأخذ في الاعتبار ملاحظات المفوضية بالخصوص وكذلك ما تتطلبه مرحلة ماقبل استئناف الانتخابات في موعدها الجديد”.