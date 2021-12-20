استئناف العمل بمكتب صندوق الزكاة في بني وليد بعد توقف استمر 11 يوما

أعلن مكتب صندوق الزكاة بني وليد، اليوم الإثنين، عودة استئناف العمل من جديد بعد توقف استمر 11 يوما، بسبب حادثة الاقتحام التي تعرض لها المكتب من قبل بعض المواطنين.

وأوضح مدير المكتب الإعلامي بصندوق الزكاة في بني وليد علي التائب لـ«بوابة الوسط» أنه تقرر اليوم عودة العمل داخل مكتب الصندوق بعد تدخل بعض الجهات لحلحلة المشكلة لتقديم الخدمات للفئات المحتاجة.

– تعليق العمل بمكتب صندوق الزكاة في بني وليد

وطالب التائب، الجهات المسؤولة وعلى رأسها المجلس البلدي والجهات الأمنية ومديرية أمن بني وليد بضرورة القيام بواجبهم لحماية الموظفين العاملين بالمكتب من تلك التعديات.

كان مكتب صندوق الزكاة في مدينة بني وليد، أعلن في 8 ديسمبر الجاري تعليق أعماله، على خلفية خروقات وتهديدات أمنية تعرض لها المكتب من قبل بعض المواطنين الذين يريدون أخذ الزكاة بالقوة وبالتهديد.

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