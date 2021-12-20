طرابلس | نورلاند يزور مركز إقتراع رفقة السايح ويصرح: سنقدم المساعدة للمفوضية لإجراء انتخابات نزيهة وحرة

ليبيا – زار السفير الأمريكي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند اليوم الإثنين مركز اقتراع نموذجي رفقة رئيس المفوضية العليا للانتخابات عماد السايح والمدير الإقليمي للمؤسسة الدولية للنظم الانتخابية دانيال روبنشتاين.

نورلاند ووفقًا لما نشرته السفارة الأمريكية في ليبيا عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر ” قال :انبهرت بالاستعدادات للتصويت خلال زيارتي لمركز اقتراع نموذجي مع االسايح رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات و المدير الاقليمي للمؤسسة الدولية للنظم الانتخابية روبنشتاين”.

وأكد أن بلاده ستقدم المساعدة الفنية للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات من خلال الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية إجراء انتخابات حرة ونزيهة تعكس إرادة الناخبين.

وأضاف نورلاند :” وبما أن مركز الاقتراع هو مدرسة، فقد كنت محظوظًا بلقاء أطفال مشاركين في برنامج التربية المدنية، الذي ترعاه الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، ويمثل الأطفال مستقبل ليبيا ،و وبصفتي والدا، فقد شاركت آمالي العميقة في أن يكون مستقبلهم مسالمًا ومشرقًا”.

اضغط لمشاهدة عرض الشرائح.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية