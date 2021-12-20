“الوافي” يُحذّر من انهيار خارطة الطريق ودخول ليبيا في الفوضى

قال المترشح للانتخابات الرئاسية الشريف الوافي، إن ‫”تأجيل الانتخابات أصبح أمراً واقعاً بعد تأخر المفوضية في إعلان القائمة النهائية للمترشحين”.

وحمّل الوافي -في بيان له- الأمم المتحدة ومجلس النواب وحكومة الوحدة الوطنية مسؤولية أي انهيار لخارطة الطريق، ودخول ‫ليبيا في الفوضى، ومن هنا ضرورة تشكيل سلطة وطنية شرعية منتخبة لها القدرة على حل الأزمات.

وطالب الوافي المجلس الرئاسي “باتخاذ خطوات فاعلة لملمة شتات البلاد ورأب الصدع” -حسب وصفه- داعياً حكومة الوحدة إلى “اتخاذ خطوات وإجراءات تتخطى مهامها كحكومة تسيير أعمال لحل المشاكل الحياتية”.

كما دعا الوافي مجلس النواب إلى الانعقاد بشكل دائم، وأن يتحمّل مسؤولياته بتنظيم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية وتدارك أزمة تأجيل الانتخابات.

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