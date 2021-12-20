إحياء ليبيا يقدم مقترحًا بتعديل السّلطة التّنفيذيّة 

أخبارليبيا24

قدم تكتل إحياء ليبيا اليوم الإثنين مقترحًا بتعديل السّلطة التّنفيذيّة، من أجل استكمال العمليّة الانتخابيّة.

وأوضح التكتل. أن هذا الإصدار الثّاني بعد إصدار المُقترح الأوّل عقب نّقاش مع شريحة واسعة من القُوى السّياسيّة والمجتمعيّة اللّيبيّة على عدّة منصّات وفي عدّة تنسيقيّات.

وأكد أن المخرج الوحيد من النّفق المُظلم الذي تخبّطت فيه ليبيا لعقد مُؤلم من الزّمن هو الانتخابات الرّئاسيّة والبرلمانيّة في وقته. دون أيّ تضارب مصالح أو غشّ أو تزوير أو مماطلة أو تأجيل.

وطالب التكتل من جميع القوى السّياسيّة والمجتمعيّة التّنبّه لما يُحاك في حقّ الوطن. والهبّة الشّعبيّة لحماية إجراء الانتخابات في موعدها، صونًا لإرادة الشّعب اللّيبي، المصدر الوحيد لتجديد الشّرعيّة.

وذكر أنه على ضوء اللّغط الحاصل بخصوص المجلس الأعلى للقضاء. يقترح الإصرار على إجراء الانتخابات الرّئاسيّة، وإطلاق المرحلة النهائيّة، اعتبارًا من يوم 24 ديسمبر.

وأضاف تكتل إحياء ليبيا أن ذلك يكون بإصدار القائمة النّهائيّة للمُترشّحين، وبدء مرحلة الدّعاية الانتخابيّة لهم.

ويرى التكتل إزاحة التّرتيبات الزمنيّة فقط بفارق 17 يومًا. وهو الفرق بين يومي 7 ديسمبر الموعد الأصلي لإعلان قائمة المترشحين، وبين يوم 24 ديسمبر.

وشمل اقتراح التكتل انتهاء ولاية المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنيّة يوم 24 ديسمبر 2021. حسب قرارات البرلمان ذات العلاقة، وحسب تعّهدات أعضاء المجلس الرّئاسي ورئيس الحكومة المتنحّي بموجب ترشّحه.

وأوضح التكتل أن رئيس الوزراء المكلّف رمضان بوجناح يستمر في تسيير أعمال الحكومة. شريطة أن يكون التّوقيع مزدوجًا مع النّائب حسين القطراني على القرارات السّيّاديّة.

وأفاد تكتل إحياء ليبيا أنه يشترط الإيقاف الفوري لجميع أوجه تضارب المصالح التي تسبّب فيها ترشّح رئيس الحكومة المتنحّي بموجب ترشّحه.

واشترط التكتل تغيير وزير الداخلية، وتعيين وزير يحظى بدعم القوى العسكريّة والأمنيّة الفاعلة في العاصمة طرابلس. بحيث يتمكّن من بسط الأمن والأمان. وحماية الانتخابات من تدخّل أحد المرشّحين على حساب المترشّحين الآخرين.

وأكد على إقالة كافّة وزراء الدّولة. منعًا لاستمرار تضارب المصالح واستخدام أدوات الدّولة للدّخول في الانتخابات أو تخريبها.

ويرى تكتل إحياء ليبيا تسليم الآلة الإعلاميّة للدولة بجميع أذرعها إلى لجنة وطنيّة مستقلّة ومحايدة. بحيث لا تستخدم في خدمة مرشّح بعينه على حساب الآخرين.

ودعا التكتل إلى وقف أيّ محاولة للمُماطلة بتشكيل أجسام حواريّة جديدة، أو حكومة جديدة، أو خارطة طريق جديدة.

وشدد على إيقاف تصرّفات محافظ ليبيا المركزي في أموال الشّعب اللّيبي. بحيث يقتصر الصّرف على المرتّبات وضروريّات الحياة ودعم الانتخابات.