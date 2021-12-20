مع تغير المستجدات السياسية الانتظار هو سيد الموقف

3 أيام بدأ معها النفي والتأكيد للكثير من الطروحات والأخبار، وبدأ معها المشاهد المتابع لما يحدث يدخل في دوامة تجعله في أحيان يصدق أو لا يصدق، وأخرى أصبح غير مهتم، ومع كل هذا يبقى الأمل بأن يكون كل ما يحدث هو لمصلحة وطنية عليا.
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قناة ليبيا
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