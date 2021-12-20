نورلاند: يجب على المرشحين القيام بحملتهم الانتخابية بشكل منفصل عن مناصبهم العامة أو مكاتبهم

أكد السفير الامريكي ومبعوثها الشخصي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند إن الولايات المتحدة تواصل دعم الغالبية العظمى من الليبيين الذين يريدون الانتخابات والإدلاء بأصواتهم من أجل مستقبل بلادهم. مضيفا أن الليبيين والعديد من المؤسسات والمنظمات الليبية يعملون لتحقيق هذا الهدف

واضاف نورلاند ان “الولايات المتحدة لا تدعم أي مرشح معين لكنها تدعم العملية الانتخابية و. ستواصل التفاعل مع المؤسسات والقادة الليبيين بهدف إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية سلمية، حرة ونزيهة وشاملة وذات مصداقية تمهد الطريق لمستقبل موحد ومستقر لليبيا.”

كما اشار نورلاند إلى أن وجهة النظر الأمريكية أن “المرشحين يجب عليهم القيام بحملتهم الانتخابية بشكل منفصل عن مناصبهم العامة أو مكاتبهم”.

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