مكافحة الأمراض: وصول أكثر من مليون جرعة لقاح كورونا إلى مطار معيتيقة

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |
20 December, 2021
أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض وصول شُحْنّة تَحتَّوى عَلى 1,178,190 جُرعة مِن لَقاح “فايزر” المُضاد لِفيروس كورونا إلى مَطار معيتيقة الدولي بِدعم منْ الحُكومَة الأمْريكِيَة.
وبين مدر المركز الوطني لمكافحة الأمراض حيدر السائح أن شُحنة اللَقاحات التي تَم اسْتلامُها ظُهر اليَوم الاثنين سَتَخْضَّع للتَحاليل قَبل تَوزيعُها على مَراكز التطعيم .
وكان في استقبال الشحنة مُدير عام المَركِز الوَطَني لمُكافَحَة الأمْراض بِحُضور كُلاً مِن المَبعوث الأمريكي الخاص والسَفير في ليبيا ريتشارد نورلاند ،والممّثِل الخاص لليونيسف في ليبيا لنا الوريكات.
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