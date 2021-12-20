مكافحة الأمراض: وصول أكثر من مليون جرعة لقاح كورونا إلى مطار معيتيقة

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

20 December, 2021

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض وصول شُحْنّة تَحتَّوى عَلى 1,178,190 جُرعة مِن لَقاح “فايزر” المُضاد لِفيروس كورونا إلى مَطار معيتيقة الدولي بِدعم منْ الحُكومَة الأمْريكِيَة.

‎وبين مدر المركز الوطني لمكافحة الأمراض حيدر السائح أن شُحنة اللَقاحات التي تَم اسْتلامُها ظُهر اليَوم الاثنين سَتَخْضَّع للتَحاليل قَبل تَوزيعُها على مَراكز التطعيم .

وكان في استقبال الشحنة مُدير عام المَركِز الوَطَني لمُكافَحَة الأمْراض بِحُضور كُلاً مِن المَبعوث الأمريكي الخاص والسَفير في ليبيا ريتشارد نورلاند ،والممّثِل الخاص لليونيسف في ليبيا لنا الوريكات.