الاتحاد الأوروبي: نلتزم بدعم الانتخابات الليبية «بأي وقت تجرى»

أكد ناطق أوروبي، اليوم الاثنين، التزام الاتحاد الأوروبي بدعم الانتخابات الليبية «في أي وقت تجرى»، ولكن «من الأفضل احترام موعد الانتخابات الرئاسية في 24 ديسمبر الجاري، ثم الانتخابات التشريعية مطلع العام» المقبل.

وقال الناطق باسم خدمة العمل الخارجي الأوروبي، بيتر ستانو خلال مؤتمر صحفي في بروكسل، إنه «لا يعود لنا التعليق على إمكانية تأجيل الانتخابات في ليبيا»، مشددًا على أن «الاتحاد الأوروبي يدعم إجراء انتخابات حرة وشفافة» باعتبارها «خطوة مهمة في العملية السياسية التي ينبغي أن تقود لحل الأزمة الليبية»، وفق ما نقلت وكالة «آكي» الإيطالية للأنباء.

مسؤول أوروبي: تأجيل الانتخابات الليبية من عدمه قرار مفوضية الانتخابات

الاتحاد الأوروبي: يجب إجراء انتخابات حرة ونزيهة دون تهديد في ليبيا

وتابع ستانو: «ندعم كل المؤسسات الليبية التي تعمل على إجراء الانتخابات الرئاسية، ومن ثم الانتخابات التشريعية. وقد أرسل الاتحاد الأوروبي فريقًا صغيرًا من الخبراء وتم نشره بالفعل في طرابلس».

والثلاثاء الماضي، قال الناطق باسم الاتحاد الأوروبي لمنطقة الشرق الأوسط، لويس ميغل، إن تأجيل الانتخابات من عدمه في ليبيا «قرار سيادي» للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات.

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