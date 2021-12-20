صنع الله يعلن القوة القاهرة على حقول الشرارة والفيل والوفاء و الحمادة 

العنوان – طرابلس

أعلن رئيس المؤسسة الوطنية للنفط اليوم الإثنين حالة القوة القاهرة على حقول الشرارة والفيل والوفاء و الحمادة.

وجاء الإعلان عقب قيام أفراد تاعبين لحرس المنشآت النفطية بإغلاق ضخ الخام من حقول الشرارة، والفيل، والوفاء والحمادة.

وأكد صنع الله أنه لا يمكن أن نقبل أو نغض الطرف عن هذه الممارسات التي تسبب معاناة للمواطنين، ولا يمكن أن نجعل من هذه الممارسات وسيلة تسيس قوت الليبيين “لأغراض جهوية أو لتحقيق مكاسب ومصالح أفراد دون مراعاة لأبجديات العمل المهني، ولن نسمح لهؤلاء من لعب دور في قطاع النفط الوطني.

وأضاف رئيس المؤسسة لقد أضحى تنفيذ التزاماتنا تجاه المكررين في السوق النفطية مستحيلاً وعليه فإننا مضطرين لإعلان حالة القوة القاهرة.

وأكدت المؤسسة أن إيقاف إنتاج حقول الشرارة والفيل والوفاء والحمادة وفقدان أكثر من 300 ألف برميل في اليوم بواسطة أفراد تابعين لحرس المنشآت النفطية بإغلاق الإنتاج يعد إهدارًا لثروات البلاد واستمراره وإفقار للشعب الليبي.

وأعلنت المؤسسة أسفها على ما آلت إليه الأمور من قيام أفراد وجهات غير مختصة خارج إطار القانون بإغلاق ضخ الخام من حقول الشرارة، والفيل، والوفاء والحمادة في فصل جديد من مسلسل الإغلاقات كلما تتحسن أسعار النفط.

‏‎أعلنت الشركة العامة للكهرباء اليوم الإثنين إيقاف الغاز بسبب إغلاق مجموعة تابعة لحرس المنشآت النفطية خط أنابيب النفط الخام المغذي لمحطات الشركة.

وأكدت الشركة أن الخط ينقل الخام المكثف المغذي لعدد من محطات إنتاج الطاقة الكهربائية بالشبكة العامة بالغاز الطبيعي كوقود رئيسي لتشغيل محطات الرويس – الزاوية – الخمس – جزء من محطة مصراتة.

وأضافت الشركة أن هذا الإغلاق سيؤدي إلى زيادة ساعات طرح الأحمال خاصة في هذه الأيام التي تشهد انخفاض في درجات الحرارة.

وأشارت إلى أن الإغلاق سيؤدي إلى فقد ما يقارب عن 2500 ميغا وات الأمر الذي سيترتب عليه صعوبات فنية في تلبية الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية.