كندا تؤكد استعدادها لدعم الانتخابات الليبية المقبلة

أكدت سفيرة كندا لدى ليبيا، إيزابيل سافارد، استعداد حكومة بلادها لدعم الشعب الليبي لإنجاز للانتخابات المقبلة، مجددةً دعم المجتمع الدولي للانتخابات القادمة.

وأثنت “سافارد”، خلال لقائها رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح، اليوم الاثنين، على “جهود المفوضية الساعية لتحقيق تطلعات الليبيين في بناء دولة ديمقراطية، سبيلها إلى ذلك الاحتكام لصناديق الاقتراع “.

وأشارت المفوضية، في بيان، إلى أن اللقاء، الذي عُقد بمقر المفوضية بطرابلس؛ بحث آخر تطورات المشهد السياسي محلياً ودولياً، كما تم خلاله إعلام السفيرة “سافارد” بمستوى جاهزية المفوضية واستعدادها لإنجاز الاستحقاقات القادمة، وضمان نزاهتها وشفافيتها.

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