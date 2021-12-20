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المفوضية والبرلمان يتجاهلان الإعلان عن تأجيل الانتخابات

تم النشر منذُ 4 ثواني
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

الرابع والعشرون من ديسمبر والذي كان بمثابة حلم للوصول إلى الاستقرار بعد سنوات طوال من الحروب والفوضى، بات اليوم كابوسا بسبب الجهات الفاعلة غير المسؤولة.

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قناة ليبيا

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