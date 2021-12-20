المفوضية والبرلمان يتجاهلان الإعلان عن تأجيل الانتخابات

الرابع والعشرون من ديسمبر والذي كان بمثابة حلم للوصول إلى الاستقرار بعد سنوات طوال من الحروب والفوضى، بات اليوم كابوسا بسبب الجهات الفاعلة غير المسؤولة.

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