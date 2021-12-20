عدم توفير الكتاب المدرسي إحدى جرائم الأمن القومي لحكومة لا تمتهن إلا حصد الأموال وافتعال الأزمات.. والنائب العام يأمر بحبس وزير التعليم احتياطياً على ذمة التحقيق لارتكابه واقعة الاهمال

أزمة الكتب المدرسية في ليبيا، تفاقمت بالرغم انطلاق العام الدراسي الجديد في السابع من نوفمبر الماضي، إلا أن المدارس تعاني من نقص حاد في مطبوعات العديد من المقررات، رغم تخصيص ميزانية ضخمة وصلت إلى المليارات لتوفير هذه الكتب.

وبالرغم الانقسام لسنوات طويلة بين حكومتين المؤقتة والوفاق لم تحدث ازمة الكتاب المدرسي، ولكن الفشل الإداري لحكومة تسيير الأعمال المؤقتة برئاسة عبد الحميد الدبيبة، التي جاءت لانهاء الانقسام، قامت بتدمير ما تبقى من المؤسسات حتى وصلت لحق الطلبة في توفير الكتاب المدرسي.

مكتب النائب العام، وفي بيان له، أوضح أنه بحسبان الكتاب المدرسي أحد أهم ركائز النشاط الوظيفي الذي يستهدف رفع مستوى وكفاءة الفئات التعليمية وجه النائب العام، بمباشرة إجراءات التحقيق لغرض استجلاء الظروف والملابسات التي صاحبت اجراءات التعاقد على طباعة وتأمين الكتاب المدرسي من قبل جهة الادارة؛ واستيضاح الاسباب التي حالت دون توفيره في آجال لاتصطدم مع المواعيد المحددة لبداية السنة الدراسية وانتهائها.

وبحسب المكتب، فإنه “إنفاذاً لتعليمات النائب العام؛ باشر عضو النيابة المحقق إجراءات التحقيق التي استهلها بسماع شهادة وزير التخطيط وعدد من القائمين على تسيير العملية التعليمية؛ ومن بين عدة اجراءات أخرى، أخصها استجواب وزير التعليم؛ انتهت النيابة العامة اليوم الاثنين الموافق 20/12/2021 إلى الأمر بحبسه احتياطياً على ذمة التحقيق لارتكابه واقعة الاهمال في أداء الواجب المسند إليه، وممارسة عمل من أعمال الوساطة والمحسوبية والإخلال بمبدأ المساواة بعد إبداء رغبة الوزارة في التعاقد على طباعة وتوريد الكتاب المدرسي”.

وبحسب مصدر من وزارة التعليم، فإنه تم “في السابق ظهرت نداءات ومناشير على مواقع التواصل الاجتماعي تشير إلى عجز وزير التعليم في تسيير العملية التعليمية في عموم البلاد، وارتكابه الكثير من الأخطاء منها ضعف الأداء والتخبط في القرارات، والاهتمام بالأمور الثانوية وتغييب الأمور الأساسية للتعليم، ضعف تواصل إدارات الوزارة مع قطاعات التعليم بالمدن الليبية وغيرها، من ضعف في إدارة القضايا الأساسية للتعليم مثل الكتاب المدرسي والصيانات وتوفير التجهيزات الدراسية لكل مدارس ليبيا”.

وتابع: “مع بداية انطلاق أعمال الحكومة همش وزير التربية والتعليم كل أعمال وزارة التعليم بالحكومة الليبية السابقة والتي يشهد بنجاحها العاملين في قطاعات التعليم والمهتمين بالعملية التعليمية في كافة قطاعات التعليم التي كانت تتبعها، بل أستغنى عن كل الموظفين من مدراء إدارات ومكاتب وموظفين إداريين، وأغلق كل الإدارات ، وأعتمد بشكل كلي (وزارة التعليم بما يسمى “حكومة الوفاق” بمقراتها وموظفيها وأرشيفها ولوائحها وقوانينها، وكأن وزارة التعليم (المؤقتة) سراب ومبنية على الخطأ، في الوقت الذي كانت العملية التعليمية تسير بشكل جيد وممتاز بالرغم من قلة الامكانيات والموارد المالية للحكومة، حيث توفر وزارة تعليم (المؤقتة) كل سبل العمل من لوائح وتشريعات وتجهيزات من مقاعد دراسية وسبورات وصيانات للمدارس وإنشاءات، في مختلف مؤسسات التعليم العام والعالي، ووفرت كل أدوات الاحتراز من وباء كورونا، وصرفت عهد مالية لمدراء المدارس ومدراء مكاتب الامتحانات ومدتهم بتجهيزات تمثلت في الحواسيب والآت التصوير والطابعات”.

وهمش المقريف، بحسب المصدر، كل منظومات العمل التي أسستها وزارة تعليم (المؤقتة) في مجال شؤون الطلبة والعاملين ومنظومات الامتحانات، والتي كانت إدارتها تعمل بطاقم موظفين على أعلى مستوى وبتهجيزات قدرتها عاليه، حيث تم إقفال هذه الإدارة بالكامل.

وتابع: “كما توقفت مرتبات أغلب الموظفين في وزارة تعليم (المؤقتة) من شهر 5/2021 وحتى هذا الشهر 12/2021 وجلهم يعولون أسراً وعائلات ولم يتدخل لصرفها أو حل مشكلتها وكانه تعمد منه ومن وزارته ذلك، كما أصدر كتاباً بتكليف شخص لما يسمى ديوان المنطقة الشرقية، ليس له أي صلاحيات بل تعامل هذا المكلف مع موظفي الوزارة السابقة بكل إهانة وأغلق الإدارات والمكاتب، حيث أن وزير التربية والتعليم اراد بمسمى “الديوان” ان يكون ترضية فقط أو غرض لم نعلمه، ووزير التربية والتعليم تعاطى مع موضوع الكتاب المدرسي بشكل غير شفاف وواضح”.

وأضاف: “وتابعنا حديثه مع قناة ليبيا الأحرار في نقل مباشر ، حيث من خلاله لم يجيب إجابة شافية وصحيحة بل أوعز أمر التأخير إلى البطء في توحيد إدارات المناهج المدرسية في طرابلس والبيضاء، بالرغم من أنه المنهج موحد ولم ينقسم طيلة سنوات تعاقب الحكومات السابقة، فقد وزعت وزارة التعليم بالحكومة الليبية سابقاً من مدينة البيضاء الكتاب على مختلف انحاء ليبيا وبمنهج موحد عام 2016 م، وفي السنوات اللاحقة وزعت طرابلس على مختلف انجاء ليبيا بمنهج موحد، وقد كانت الخطط الزمنية والدراسية تكاد تكون موحدة أيضاً، ومع العلم أن وزير التربية والتعليم لم يتعامل مع إدارة المناهج البيضاء ولم يعترف بأرشيفها ولا موظفيها ولا كواردها، وقد تم منح المقر بكامل تجهيزاته إلى هيئة البحث العلمي التابعة للتعليم العالي، وهذا يفند إدعائه انه وحد العمل بين إدارتين المناهج في طرابلس والبيضاء”.

واستكمل: “بخصوص أخيه صالح محمد محمود فقد كلفه بقراره رقم 34/2021 مديراُ لمكتب التعاون الدولي بالوزارة دون ان تكون له أي علاقة بهذا المجال الهام، وقام بعدها بوضعه في لجنة شكلها من أشخاص ليس لهم علاقة بالكتاب المدرسي مهمتها السفر إلى إيطاليا وتركيا بالقرار 275/2021 لدراسة الشركات الخاصة بالطباعة وهذه اللجنة ضمت (أخيه – صديقه – وشخص من خارج الوزارة سيف النصر المحجوبي مكلف عضو لجنة اخرى فقط – ومدير مكتب الشؤون القانونية – وعنصر واحد فقط له علاقة بالكتاب المدرسي هو طاهر الحببيب – مدير إدارة المناهج) هذه اللجنة إذا كانت إلزامية المفترض أنها تضم فنيين ومختصين في أعمال الطباعة والإخراج والمعاينة، مما يبيت النية عل ارتكاب المخالفات والتجاوزات، ومن الممارسات الخاطئة والمعيبة لوزير التربية والتعليم سلب وتجريد إدارة المناهج من كل صلاحياتها ومهامها حيث قام بتشكيل لجنة بالقرار رقم 39/2021 رئيسها مدير إدارة التفتيش التربوي وعضوية اخرين مهامها تسجيل الشركات الخاصة بالطباعة!! مع العلم ان هذه الصلاحية أصيلة لإدارة المناهج”.

واضاف: “لو رجعنا إلى سيرة وزير التربية والتعليم العلمية مثبت من خلال لجنة التحقق المشكلة في وزارة تعليم (المؤقتة سابقاُ) تزويره لدرجته العلمية وباعترافه أمام اللجنة، بناءً عليه تم اقالته من رئاسة جامعة إجدابيا، ولا ندري صمت حكومته ومن رشحه للوزارة على هذه الكارثة، وأخيراً التعليم لا يستحق ان تكون به هذه المشاكل ولا يكون على راسه هذه القيادات التي أساءت له بشكل صريح”.

شارك هذا الموضوع: اضغط للمشاركة على تويتر (فتح في نافذة جديدة)

انقر للمشاركة على فيسبوك (فتح في نافذة جديدة)

