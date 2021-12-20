مؤسسة النفط: إيقاف الإنتاج بـ 4 حقول وفقدان أكثر من 300 ألف برميل

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط، إيقاف إنتاج حقول الشرارة والفيل والوفاء والحمادة، وفقدان أكثر من 300 ألف برميل.

وأكدت مؤسسة النفط، في بيان لها، أن إيقاف الإنتاج بالحقول اليوم جاء بواسطة أفراد تابعين لحرس المنشات النفطية.

ولفتت مؤسسة النفط، أن إغلاق الإنتاج جاء نتيجته إهدار ثروات البلاد، واستمراره إنما إفقار للشعب الليبي .

وتابعت:” نأسف على ما آلت إليه الأمور من قيام أفراد وجهات غير مختصة خارج إطار القانون بإغلاق ضخ الخام بالحقول”.

واعتبرت مؤسسة النفط، ما يحدث فصل جديد من مسلسل الإغلاقات كلما تتحسن أسعار النفط.

‏‎وأحاطت المؤسسة الوطنية للنفط، عموم الشعب، بأنها ستقوم بإبلاغ النيابة العامة والتي بالتأكيد لن تسمح إلى أي جهة غير مختصة أن تفرض أجنداتها، متابعة:” على يقين أن مكتب النائب العام سيتخذ الإجراءات اللازمة من تحري وجمع معلومات واستدلالات لكشف المخططين والمنفذين والمستفيدين من وراء هذا العمل المشين”.