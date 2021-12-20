مفوضية اللاجئين: إعادة تأهيل مركزين صحيين في طرابلس

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

20 December, 2021

أعلنت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين الانتهاء من إعادة تأهيل مركزي الحي الصناعي وزاوية الدهماني للرعاية الصحية في العاصمة طرابلس.

وأكدت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أنها والشريك Intersos انتهوا من إعادة تأهيل مركزي الحي الصناعي وزويات الدهماني للرعاية الصحية في طرابلس

واشتمل العمل في مركز الحي السني للرعاية الصحية على إصلاح أو استبدال الأبواب والنوافذ ودهان وأعمال المياه والكهرباء وتوفير مضخة مياه وتركيب مولد كهربائي لضمان تشغيل المركز رغم استمرار قطع الكهرباء في العاصمة والحفاظ على سلامة جميع الأدوية في درجة الحرارة المناسبة.

ويستقبل المركز 1,500 شخص شهريًا بما في ذلك المجتمعات النازحة، الذين يأتون للحصول على الرعاية الطبية أو التطعيم.

وشمل العمل في مركز زوية الدهماني للرعاية الصحية على تركيب مبنى جاهز لزيادة الخدمات والاستقبال للمركز الذي يقدم الرعاية الطبية العامة والجلدية وطب الأطفال وتقويم العظام وأمراض النساء لأكثر من 250 شخصًا شهريًا

وأكدت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أنها تواصل العمل مع السلطات المحلية لمساعدة العائلات الليبية العائدة إلى منازلها بعد نزوحها بسبب النزاع.