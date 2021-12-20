النائب العام يأمر بحبس وزير التعليم على خلفية قضية الكتاب المدرسي 

العنوان – طرابلس

أعلن مكتب النائب العام اليوم الإثنين أن النائب العام الصديق الصور أمر بحبس وزير التعليم موسى المقريف على خلفية قضية أزمة الكتاب المدرسي.

وأوضح مكتب النائب العام أن عضو النيابة المحقق باشر إجراءات التحقيق التي استهلها بسماع شهادة وزير التخطيط وعدد من القائمين على تسيير العملية التعليمية.

وأفاد أنه من بين عدة إجراءات أخرى، أخصها استجواب وزير التعليم؛ انتهت النيابة العامة بحبسه احتياطياً على ذمة التحقيق لارتكابه واقعة الاهمال في أداء الواجب المسند إليه.

وأكد مكتب النائب العام أن المقريف مارس عمل من أعمال الوساطة والمحسوبية والإخلال بمبدأ المساواة بعد إبداء رغبة الوزارة في التعاقد على طباعة وتوريد الكتاب المدرسي.