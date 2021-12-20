لسان حال الشعب: فرقونا برايات وأناشيد .. فاتحدنا للخروج

أعوام من البؤس والانتظار عاشها الشعب الليبي الذي فرقه الساسة برايات وأناشيد، ووحده الوطن، منتظرا فرحة تأجلت عشر سنين عانى خلالها كل ألوان الإذلال والتركيع، وما أن صارت ماثلة للعيان حتى اجتمع السمان على وأد حلم ومستقبل وطن.
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قناة ليبيا
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