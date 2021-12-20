«البدري» يقف على الأزمات التي تواجه أطفال التوحد بالأردن

زار السفير “عبدالباسط عبدالقادر البدري”، اليوم الإثنين إلى الإكاديمية الأردنية للتوحد في العاصمة عمان، التقى خلالها مع الدكتور “جمال الدلاهمة”رئيس هيئة المديرين للاكاديمية الإردنية للتوحد، والمدير الإداري أسامة العنزي، ومدير العلاقات العامة نائل الشيشاني، مستشار التطوير الدكتور عبداللطيف أبو دلهوم.

وتناول الاجتماع، آلية حل المشاكل المتراكمة والمديونية المتأخرة، كما شدد السفير، أن الأولوية ستكون للأكاديمية الأردنية للتوحد .

والتقى السفير عبدالباسط عبدالقادر البدري، خلال زيارته، للأكاديمية مع عدد من أولياء أمور أطفال التوحد، واستمع إلى العديد من مطالبهم ونقل لهم، أن الدولة الليبية تعطي الأولوية للاهتمام والرعاية لأبنائهم وتقديم كل الرعاية الصحية اللازمة، معتبرا أن أبناءهم هم أبناء الليبيين جميعا.

كما قدم البدري، رسالة شكر للأكاديمية الأردنية للتوحد عبر من خلالها عن تقديره وامتنانه لدورهم الإنساني في خدمة اطفال التوحد”.