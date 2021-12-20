وزارة الداخلية تبحث تأمين الطريق الساحلي

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

20 December, 2021

بحثت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية اليوم الاثنين تنفيذ الخطة الأمنية المتعلقة بتأمين الطريق الساحلي.

جاء ذلك خلال اجتماع وكيل وزارة الداخلية للشؤون العامة لواء محمود سعيد في مكتبه بديوان وزارة الداخلية مع مدير أمن صرمان عميد عبدالله العارف ورؤساء فروع الإدارة العامة للدعم المركزى الزاوية، الجفارة، صرمان، صبراتة، رأس اجدير بحسب المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية.

وتناول الاجتماع مناقشة تنفيذ الخطة الأمنية المتعلقة بتأمين الطريق الساحلي وأهم الصعوبات والعراقيل التى تواجه مكاتب وفروع الإدارة العامة للدعم المركزى بالمناطق المذكرة وإيجاد الحلول الناجعة لها.