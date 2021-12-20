«الصحة»: 104 حالات موجودة في العناية الفائقة نتيجة الإصابة بفيروس «كورونا»

قالت وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، اليوم الإثنين، إن إجمالي عدد الحالات الموجودة بالعناية الفائقة نتيجة الإصابة بفيروس «كورونا المستجد» بلغ 104 حالات خلال آخر 24 ساعة.

وأوضحت، في بيان، أن عدد مَم دخلوا مراكز العزل خلال آخر 24 ساعة بلغ 14 حالة، فيما خرج سبع حالات، وأن عدد مَن تلقوا اللقاحات المضادة للفيروس بلغ 1.82 مليون شخص بالنسبة للجرعة الأولى، و786.15 ألف شخص بالجرعة الثانية.

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ونوهت إلى أن عدد الإصابات التراكمية بلغ 382 ألفًا و341 حالة من دخول الفيروس إلى ليبيا في مارس 2020، توفي منهم 5 آلاف و607 حالات، ولا يزال 6 آلاف و167 حالة منهم نشطة، فيما تعافى 370 ألفًا و567 حالة.

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