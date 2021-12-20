ثابت يستعرض مع مندوب تونس في جامعة الدول لعربية العلاقات الثنائية بين البلدين

العنوان – القاهرة

استعرض مندوب ليبيا الدائم لدى جامعة الدول العربية السفير عبدالمطلب ثابت، مع مندوب تونس السفير محمد بن يوسف العلاقات الثنائية مابين البلدين.

وبحث الحانبان خلال اللقاء في العاصمة المصرية القاهرة عدد من القضايا والملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وأكد الجانبان على أهمية مواصلة التعاون والتنسيق المشترك فى شتى المجالات، والارتقاء به إلى مستويات أرحب.

وشدد ثابت وبن يوسف على تكثيف الجهود لاستكشاف آفاق جديدة لهذا التعاون، بما يلبى طموحات وتطلعات البلدين الجارين، وبما يعود بالنفع والخير على الشعبين.