نورلاند ينفي دعم بلاده لأي مرشح في الانتخابات الرئاسية

أكد السفير الأمريكي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند، مواصلة بلاده دعم “الغالبية العظمى من الليبيين الذين يريدون الانتخابات والإدلاء بأصواتهم من أجل مستقبل بلادهم”.

وأضاف نورلاند في إيجاز نُشر عبر المنصة الإعلامية للسفارة الأمريكية، أن بلاده لا تدعم أيّ مرشح مُعيّن لكنّها تدعم العملية عبر مواصلة التفاعل مع المؤسسات والقادة الليبيين، بهدف إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية سلمية، حُرة ونزيهة وشاملة وذات مصداقية تُمهّد الطريق لمستقبل مُوحّد ومستقر لليبيا، وشدد نورلاند عقب لقائه بالمرشح عبد الحميد الدبيبة، أنه على المرشحين القيام بحملتهم الانتخابية بشكل مُنفصل عن مناصبهم العامة أو مكاتبهم.

يُذكر أن نورلاند أشرف اليوم الاثنين على تسليم ما يقارب 1.2 مليون جرعة من لقاحات فايزر، كمساهمة في مكافحة ليبيا لوباء كورونا في إطار برنامج “كوفاكس”.

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