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حفل تكريم أوائل الشهادة الثانوية صرمان

تم النشر منذُ 5 ثواني
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

اقيم ببلدية صرمان حفل تكريم أوائل خريجي الشهادة الثانوية بقسميها العلمي والأدبي بحضور مسؤولين ومدراء واهالي المتفوقين في البلدية

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قناة ليبيا

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