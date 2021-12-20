 الدبيبة يخالف قانون انتخاب الرئيس ويتحدث باسم رئيس الحكومة

حضر المرشح الرئاسي عبد الحميد الدبيبة إحتفالية في مدينة مصراتة لما يعرف بعملية البنيان المرصوص القى خلالها كلمة باسم رئيس حكومة تسيير الاعمال وذلك بالرغم من حضور رئيس الحكومة المكلف رمضان بوجناح وهو ما يؤكد مواصلته لممارسة مهامة ويعد مخالفا لقوانين الترشح.

يذكر ان الدبيبة قد قدم اوراق ترشحه للمفوضية العليا للانتخابات في 21 من نوفمبر الماضي بالرغم من عدم توقفه عن مهام عمله كرئيس للحكومة وهو ما يعد مخالفا للمادة 12 من قانون انتخاب رئيس الدولة على أن يتوقف كل مرشح عن عمله قبل 3 أشهر من موعد الانتخابات.