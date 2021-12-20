إغلاق أربعة حقول نفطية في ليبيا بالقوة

أعلنت مؤسسة النفط في ليبيا أن أفراداً مرتبطين بـ«حرس المنشآت النفطية» أغلقوا بالقوة اليوم (الاثنين) أربعة حقول نفطية في البلاد.

وقالت المؤسسة، في بيان، إن إغلاق حقول الشرارة والفيل والوفاء والحمادة تسبب بخسائر تجاوزت «300 ألف برميل يومياً»، أي نحو ثلث الإنتاج الوطني اليومي، حسب ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.

وقال رئيس المؤسسة مصطفى صنع الله، «لا يمكن لنا أن نقبل أو نغض الطرف عن هذه الممارسات التي تسبب معاناة للمواطنين، ولا يمكن جعل هذه الممارسات وسيلة تسيس قوت الليبيين لأغراض جهوية أو لتحقيق مكاسب ومصالح أفراد، ولن نسمح لهؤلاء بلعب دور في قطاع النفط الوطني». وأضاف: «لقد أضحى تنفيذ التزاماتنا تجاه المكررين في السوق النفطية مستحيلاً، وعليه فإننا مضطرون لإعلان حالة (القوة القاهرة)».

وتُعد «القوة القاهرة» تعليقاً للعمل، وحماية يوفرها القانون للمؤسسة بمواجهة الالتزامات والمسؤولية القانونية الناجمة عن عدم تلبية العقود النفطية الأجنبية بسبب أحداث خارجة عن سيطرة أطراف التعاقد.

وأكدت المؤسسة الوطنية للنفط أنها ستقوم بإبلاغ النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لكشف المتورطين في عملية الإغلاق. من جهته، أكد مصدر في جهاز حرس المنشآت النفطية (الجنوب الغربي) المنفذ لعملية الإغلاق أن الهدف من الخطوة هو الضغط على الأطراف الرسميين لتلبية سلسلة مطالب مالية ولوجيستية.

وقال المصدر لوكالة الصحافة الفرنسية، «قام عناصرنا بإغلاق حقول الحمادة والوفاء والشرارة والفيل إلى جانب الصمام الرابط لنقل النفط ومشتقاته من الغاز بين حقل الشرارة وميناء الزاوية، وكذلك بين حقل الوفاء ومجمع مليتة للغاز».

وأضاف: «قمنا طوال الأشهر الماضية بمخاطبة الحكومة ومؤسسة النفط، بضرورة صرف المستحقات المالية لعناصرنا، إلى جانب توفير الاحتياجات لدورياتنا من مركبات آلية وتموين (…) نعمل في ظروف صعبة منذ سنوات في غياب الدعم اللازم».

وحذرت شركة الكهرباء الحكومية من أن هذا الإغلاق قد يتسبب بخسارة نحو نصف إنتاج الشركة من الطاقة.

وقالت الشركة في بيان إن الإغلاق «سيؤدي إلى فقدان ما يقارب 2500 ميغاواط، ما سيترتب عليه صعوبات فنية في تلبية الطلب المتزايد على الطاقة، وزيادة ساعات طرح الأحمال، خصوصاً في هذه الأيام التي تشهد انخفاضاً في درجات الحرارة».

وينقل حقل الوفاء الواقع على مسافة 500 كلم جنوب غربي طرابلس إمدادات ضخمة من الغاز إلى مجمع شركة مليتة للنفط والغاز غرب طرابلس، الذي تديره شركة «إيني» الإيطالية للطاقة بالشراكة مع ليبيا.

وهو المجمع نفسه الذي ينقل إمدادات الغاز إلى إيطاليا عبر أنبوب بحري ضخم يربطها مع ليبيا.

وينقل معظم إنتاج حقل الشرارة النفطي عبر صمامات إلى ميناء الزاوية غرب طرابلس.

وتدير حقل الشرارة شركة «أكاكوس» التابعة لمؤسسة النفط الليبية وشركات «ريبسول» الإسبانية و«توتال» الفرنسية و«أو إم في» النمساوية و«ستات أويل» النرويجية.

ويقع حقل الشرارة في أوباري حوالي 900 كلم جنوب طرابلس، وهو أحد أكبر الحقول النفطية في ليبيا وينتج كحد أقصى 315 ألف برميل يومياً.

وتنتج ليبيا أكثر من خمسة آلاف ميغاواط من الطاقة يومياً، لكن هذه الكمية غير كافية لتلبية استهلاك البلاد، خصوصاً في ذروتي الشتاء والصيف.