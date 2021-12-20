المنفي خلال تسلم أوراق اعتماد سفراء جدد: نأمل في تعزيز علاقات ليبيا الخارجية

تسلم محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي، اليوم الإثنين، أوراق اعتماد كل من: سفير مملكة هولندا لدى ليبيا، “كوينراد أدولف”، وسفير فوق العادة ومفوضاً لدولة قطر، “محمد خالد الدوسري”، وسفير فوق العادة ومفوض للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، “سليمان شنين”.

كما تسلم المنفي أوراق اعتماد سفير فوق العادة مفوض لجمهورية النيجر، “اسياد دكاتو”، وسفيرة لدولة كندا، “ايزابيل سافرد”، وسفير غير مقيم لجمهورية سيرلانكا، “ماريموثوكي”، وسفيرة غير مقيمة لمملكة النرويج، “هيلدا كليمستدال”، وسفير غير مقيم لجمهورية الهند، “نجولكهام جاتهوم”، وسفير غير مقيم لدولة سويسرا، “جوزيف رينجلي”.

وأكد رئيس المجلس الرئاسي، خلال استقباله السفراء، عمق العلاقات التي تربط دولهم بليبيا، متمنياً التوفيق لكل السفراء في آداء مهامهم الجديدة، بما يعزز علاقات بلدانهم مع ليبيا.

من جهتهم، نقل السفراء الجدد تحيات دولهم وحكوماتهم لرئيس المجلس الرئاسي، آملين عودة الاستقرار والسلام إلى ليبيا وشعبها.

كما عبر السفراء، في كلمات لهم بالمناسبة، عن أهمية توطيد العلاقات بين دولهم وليبيا، مثمنين جهود المجلس الرئاسي، في توحيد مؤسسات الدولة، من أجل تحقيق السلام والاستقرار في ليبيا.