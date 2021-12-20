أميركا تُسلّم ليبيا 1.2 مليون جرعة من لقاح فايزر

سلّمت الولايات المتحدة الأميركية ليبيا ما يقارب 1.2 مليون جرعة من لقاح فايزر، في إطار برنامج “كوفاكس”، الذي يهدف إلى تسريع استحداث اختبارات كوفيد-19 وعلاجاته ولقاحاته وإنتاجها وإتاحتها بشكل منصف.

يُشار إلى أنه يشترك في قيادة مبادرة كوفاكس كلٌ من التحالف العالمي من أجل اللقاحات والتمنيع “غافي”، والائتلاف المعني بابتكارات التأهب لمواجهة الأوبئة، ومنظمة الصحة العالمية، حيث ترمي المبادرة إلى تسريع استحداث وتصنيع لقاحات مضادة لمرض كوفيد-19، وضمان إتاحتها بشكل عادل ومُنصف لكل بلد من بلدان العالم.

وتجدر الإشارة إلى أن ليبيا تُسجّل يومياً تزايداً في عدد الإصابات بكورونا على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وسجلت في آخر تحديث وبائي ليوم أمس الأحد، عدد (592) عينة موجبة، منها عدد (126) حالات حرجة، و9 حالات وفاة، ليبلغ إجمالي الإصابات “العدد التراكمي” 382341 والوفيات 5607.

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