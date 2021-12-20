خريجو مصراتة من جامعة طرابلس يعقدون ملتقاهم السنوي

عقد خريجو أعضاء رابطة خريجي مصراتة من جامعة طرابلس ملتقاهم السنوي الذي ضم جميع الكليات للتشجيع على التعارف والتواصل.
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قناة ليبيا
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