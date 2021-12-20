النائب العام: وزير التعليم محبوس احتياطياً لممارسة المحسوبية في أزمة الكتاب الدراسي

أصدر النائب العام الصديق الصور، بيانا قال فيه، إنه إزاء أزمة إقتناء الكتاب المدرسي؛ وما ترتب عنها من آثارصارت على تماس مع انتظام العملية التعليمية، وبحسبان الكتاب المدرسي أحد أهم ركائز النشاط الوظيفي الذي يستهدف رفع مستوى وكفاءة الفئات التعليمية، وجه المستشار النائب العام، بمباشرة إجراءات التحقيق لغرض استجلاء الظروف والملابسات التي صاحبت اجراءات التعاقد على طباعة وتأمين الكتاب المدرسي من قبل جهة الادارة؛ واستيضاح الاسباب التي حالت دون توفيره في آجال لاتصطدم مع المواعيد المحددة لبداية السنة الدراسية وانتهائها.

وأضاف: “إنفاذاً لتعليمات المستشار النائب العام؛ باشر عضو النيابة المحقق إجراءات التحقيق التي استهلها بسماع شهادة وزير التخطيط وعدد من القائمين على تسيير العملية التعليمية؛ ومن بين عدة اجراءات أخرى، أخصها استجواب السيد وزير التعليم؛ انتهت النيابة العامة اليوم الاثنين الموافق 20/12/2021 إلى الأمر بحبسه احتياطياً على ذمة التحقيق لارتكابه واقعة الاهمال في أداء الواجب المسند إليه، وممارسة عمل من أعمال الوساطة والمحسوبية والإخلال بمبدأ المساواة بعد إبداء رغبة الوزارة في التعاقد على طباعة وتوريد الكتاب المدرسي”.