السفير الليبي يزور الأكاديمية الأردنية لأطفال التوحد بعمان

العنوان-عمان

زار السفير الليبي بالمملكة الأردنية الهاشمية، عبدالباسط عبدالقادر البدري، اليوم الاثنين، الأكاديمية الأردنية للتوحد في العاصمة عمان.

والتقى السفير الليبي رئيس هيئة المديرين للأكاديمية، الدكتور جمال الدلاهمة، لبحث آلية حل المشاكل المتراكمة والمديونية المتأخرة.

وشدد السفير الليبي بأن الأولوية ستكون للأكاديمية الأردنية للتوحد.

والتقى السفير الليبي خلال الزيارة مع عدد من أولياء أمور أطفال التوحد وأستمع إلى العديد من مطالبهم.

ونقل السفير الليبي لأولياء الأمور أن الدولة الليبية تعطي الأولوية للاهتمام والرعاية بأبنائهم وتقديم الرعاية الصحية اللازمة، معتبرا أن أبناءهم هم أبناء الليبيين جميعاً.

كما قدم السفير رسالة شكر للأكاديمية الأردنية للتوحد عبر من خلالها عن تقديره وامتنانه لدورهم الإنساني في خدمة أطفال التوحد.

وحضر اللقاء المدير الإداري أسامة العنزي، ومدير العلاقات العامة نائل الشيشاني، ومستشار التطوير الدكتور عبداللطيف أبو دلهوم.