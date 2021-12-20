النائب العام يأمر بحبس وزير التربية والتعليم موسى المقريف

أصدر النائب العام تعليماته بالحبس الاحتياطي لوزير التربية والتعليم موسى المقريف، بعد استجوابه على خلفية أزمة الكتاب المدرسي.

وأفاد المكتب في بيان، بأن قرار حبس المقريف احتياطياً على ذمة التحقيق جاء عقب استجوابه من النيابة العامة؛ لارتكابه واقعة الإهمال في أداء الواجب المسند إليه، وممارسة عمل من أعمال الوساطة والمحسوبية والإخلال بمبدأ المساواة، بعد إبداء رغبة الوزارة في التعاقد على طباعة وتوريد الكتاب المدرسي.

وكان مكتب النائب العام قد باشر التحقيق في أزمة الكتاب المدرسي؛ لاستيضاح الأسباب التي حالت دون توفيره في آجال لا تصطدم مع المواعيد المحددة لبداية السنة الدراسية وانتهائها، حيث استمعت لشهادة وزير التخطيط وعدد من القائمين على تسيير العملية التعليمية، قبل أن تنتهي بحبس المقريف احتياطياً.

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