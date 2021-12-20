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اختتام بطولة الجفرة الثالثة للحساب الذهني

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

اختتمت بمدرج كلية التربية في ودان ببلدية الجفرة فعاليات البطولة الثالثة للحساب الذهني، والتي أطلق عليها بطولة المرحومة، فتحية كولان، بمشاركة متدربين من جميع المناطق بالبلدية.

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قناة ليبيا

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