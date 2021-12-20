اختتام بطولة الجفرة الثالثة للحساب الذهني

اختتمت بمدرج كلية التربية في ودان ببلدية الجفرة فعاليات البطولة الثالثة للحساب الذهني، والتي أطلق عليها بطولة المرحومة، فتحية كولان، بمشاركة متدربين من جميع المناطق بالبلدية.
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قناة ليبيا
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