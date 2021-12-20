الزايدي: وجود سيف الإسلام في القوائم الانتخابية بات أمراً نهائياً  

قال خالد الزايدي، محامي المرشح الرئاسي سيف الإسلام القذافي، إن: وجود سيف الإسلام في القوائم النهائية للمترشحين أصبح نهائيًا ومحاولات إضافة مرحلة ثالثة للطعون تهدف لإقصاء مرشحين بعينهم، وهناك معلومات مؤكدة بعقد بعض الأطراف لاجتماعات لوضع بعض العراقيل العبثية على العملية الانتخابية.

أضاف في تصريحات صحفية أنه تم عقد اجتماع بالأمس بين بعض الأطراف، لبحث إضافة مرحلة ثالثة من الطعون، و من العبث تزوير الموت وجعله مُرادفًا للحياة، فلا يجوز إضافة مرحلة من الطعون على قوانين الانتخابات بعد صدورها، و في حال تعديل مواد قانون الانتخابات، فلا تسري تلك التعديلات على الأحكام الصادرة، والتي تم الفصل بها قضائيا.

أضاف الزايدي: “مفوضية الانتخابات، أعلنت في عدة مرات؛ جاهزيتها لإجراء الانتخابات، ما يُثير الشك حال إجراء تعديلات على قوانين الانتخابات في الوقت الحالي، و القانون الصادر من مجلس النواب يُلزم العاملين في المناصب العسكرية أو الحكومية على ترك مناصبهم قبل الترشح بـ3 أشهر حتى لا يؤثروا على سير الانتخابات باستخدام مناصبهم، وعلى مجلس النواب؛ الالتزام بالقانون، وعدم إصدار تشريعات في الوقت الحالي؛ لأنها قد تعرقل سير العملية الانتخابية، والمسؤولية التنفيذية تبقى على المفوضية، التي يجب عليها الاستمرار في العملية الانتخابية، وإعلان القوائم النهائية”.

واختتم قائلاً: “عدم الاستمرار في العملية الانتخابية؛ قد يُعرض البلاد لحالة من الفوضى؛ يكون المسؤولون عنها هم القائمين على المفوضية، و الشعب الليبي بات مُدركًا لما يدور حوله في الوقت الراهن، ويسعى للحصول على حُقوقه من خلال الانتخابات”.