صنع الله يعيد تشكيل مجلس إدارة شركة مليتة للنفط والغاز

أصدر رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، مصطفى صنع الله، اليوم الإثنين، القرار رقم (1166) لسنة 2021، والذي قرر بموجبه إعادة تشكيل مجلس إدارة شركة مليتة للنفط والغاز.

ويضم مجلس الإدارة الجديد لشركة مليتة، البشير أحمد عبدالسلام محمد رئيسا وعضوية كل من أيمن عبدالسلام بن عاشور ويوسف عبدالسلام قويدر.

وأخطر صنع الله في كتاب مجلس الإدارة الجديد لشركة مليتة للنفط والغاز بتشكيل لجنة للإشراف على عملية التسليم والاستلام بين مجلس الإدارة السابق والجديد للشركة والذي ستكون على تمام الساعة العاشرة يوم 23 ديسمبر بالمبنى الرئيسي للمؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس.

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وتضم اللجنة المكلفة بمتابعة عملية التسليم والاستلام، كل من خلف الله مفتاح إبراهيم وأنور يوسف محمد عقيل وفاضل أحمد سلامة عقيل، على أن يكون لها الحق في التنسيق عبر التطبيقات الإلكترونية المعتمدة لإتمام عملية التسليم والاستلام وحضور الموعد المقرر وتوثيق العملية بمحضر وإحالته إلى رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط للاعتماد.

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