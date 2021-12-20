إعادة تشكيل مجلس إدارة شركة سرت للنفط والغاز

العنوان-طرابلس

أصدر رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، مصطفى صنع الله، اليوم الاثنين، قرارا يقضي بإعادة تشكيل مجلس إدارة شركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز.

وبحسب القرار رقم “1168” لسنة 2021، يترأس مجلس الإدارة الجديد عبدالله إبراهيم شويقي، وبعضوية كل من خالد جبالي محمد عيد ومحمد محمد علي الفنتري وعبدالسلام علي الجابري وإبراهيم عمر مفتاح فنوش.

وأخطر صنع الله في كتاب مجلس الإدارة الجديد لشركة سرت لتصنيع النفط والغاز بتشكيل لجنة للإشراف على عملية التسليم والاستلام، وسيكون يوم 23 ديسمبر بمقر الشركة الرئيسي بمرسى البريقة.

وتضم اللجنة المكلفة بمتابعة عملية التسليم والاستلام، كل من صلاح عبدالكريم فرج وعبدالعزيز بوحويش وخالد عبدالهادي الخفيفي، على أن يكون لها الحق في التنسيق عبر التطبيقات الإلكترونية المعتمدة لإتمام عملية التسليم والاستلام، وتوثيق العملية بمحضر وإحالته إلى رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط للاعتماد.