“المنفي” يتسلم أوراق اعتماد 9 سفراء جدد لدى ليبيا

تسلّم رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي -اليوم الإثنين- أوراق اعتماد عدد من سفراء الدول العربية والأجنبية، وهم: سفير مملكة هولندا لدى ليبيا، “كوينراد أدولف”، وسفيرة لدولة كندا، “ايزابيل سافرد”، وسفير غير مقيم لجمهورية سيرلانكا،”ماريموثوكي”، وسفيرة غير مقيمة لمملكة النرويج، “هيلدا كليمستدال”، وسفير غير مقيم لجمهورية الهند، “نجولكهام جاتهوم”، وسفير غير مقيم لدولة سويسرا، “جوزيف رينجلي”وسفير فوق العادة ومفوضاً لدولة قطر، “محمد الدوسري”، وسفير فوق العادة ومفوض للجمهورية الجزائرية، “سليمان شنين”، وسفير فوق العادة مفوض لجمهورية النيجر، “أسياد دكاتو”.

ووفقاً لما أورده المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي، فإن “المنفي” أكد خلال استقباله السفراء، على عمق العلاقات التي تربط دولهم بليبيا، مُتمنياً التوفيق لكل السفراء في أداء مهامهم الجديدة، بما يُعزز علاقات بلدانهم مع ليبيا.

ونقل السفراء الجدد -من جهتهم- تحيات دولهم وحكوماتهم لرئيس المجلس الرئاسي، آملين عودة الاستقرار والسلام إلى ليبيا وشعبها، كما عبّر السفراء، في كلمات لهم بالمناسبة، على أهمية توطيد العلاقات بين دولهم وليبيا.

وتجدر الإشارة إلى أن مراسم اعتماد السفراء التسعة من دول أوروبية وأفريقية وآسيوية، يأتي وسط ما تشهده البلاد من تطورات في المشهد السياسي، مع تأجيل الانتخابات الرئاسية والتشريعية، وما واكبه من انقسامات قد تُهدد خارطة الطريق للخروج بالبلاد من أزمتها السياسية الحادة.

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