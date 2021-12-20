19 مترشحًا يتمسكون بإجراء الانتخابات في أسرع وقت ممكن

طالب19 مترشحا رئاسيًا، بإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في أسرع وقت ممكن باعتبارها استحقاقا وطنيا لجميع الليبيين.

وبحسب البيان الصادر عن المترشحين للانتخابات الرئاسية بمبادرة من مؤسسة مجلس شيوخ ليبيا، فإنهم يطالبون مفوضية الانتخابات بالإعلان عن القائمة النهائية للمترشحين للانتخابات الرئاسية والكشف عن أسباب عدم إجراء الانتخابات في موعدها المحدد.

ودعا البيان، كافة المترشحين للانتخابات الرئاسية للانضمام إلى هذا التجمع الوطني، ويؤكد على السيادة الوطنية ورفض التدخلات الخارجية.

وشدد البيان، على ضرورة احترام الدستور الذي يقره الليبيون في استفتاء عام، كأساس لصون الحقوق وحماية الحريات، والالتزام بمدنية الدولة، كمسار لا بديل عنه لقيام دولة المؤسسات والقانون.