توزيع حقائب صحية على محدودي الدخل بأوجلة

العنوان-أوجلة

وبحسب إدارة الإعلام المحلي بالمجلس البلدي أوجلة جاء ذلك عقب جهود كبيرة ومشتركة من قبل أعضاء المجلس، عبدالله صالح أبحيري، وفضيلة صالح بترون.

وذلك من خلال تفعيل مكتب داخل البلدية للهيئة الليبية للإغاثة والمساعدات الإنسانية، وإعداد قوائم لجميع الأسر محدودة الدخل والأيتام والأرامل والمطلقات.

وتم الأحد توزيع حقائب صحية لعدد 49 أسرة من محدودي الدخل ببلدية أوجلة مقدمة من صندوق الأمم المتحدة، وذلك بغرض رفع المعاناة وغلاء المعيشة عن الأسر ذات الدخل المحدود وللاهتمام بجوانب النظافة.