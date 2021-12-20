ليبيا الان

توزيع حقائب صحية على محدودي الدخل بأوجلة

تم النشر منذُ 3 ثواني
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية

العنوان-أوجلة

وبحسب إدارة الإعلام المحلي بالمجلس البلدي أوجلة جاء ذلك عقب جهود كبيرة ومشتركة من قبل أعضاء المجلس، عبدالله صالح أبحيري، وفضيلة صالح بترون.

وذلك من خلال تفعيل مكتب داخل البلدية للهيئة الليبية للإغاثة والمساعدات الإنسانية، وإعداد قوائم لجميع الأسر محدودة الدخل والأيتام والأرامل والمطلقات.

وتم الأحد توزيع حقائب صحية لعدد 49 أسرة من محدودي الدخل ببلدية أوجلة مقدمة من صندوق الأمم المتحدة، وذلك بغرض رفع المعاناة وغلاء المعيشة عن الأسر ذات الدخل المحدود وللاهتمام بجوانب النظافة.

 


Post Views:
19

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة العنوان الليبية

عن مصدر الخبر

صحيفة العنوان الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك