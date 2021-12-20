سلطات مطار معيتيقة تُنبّه المسافرين لصلاحية جوازات السفر

نبّه مطار معيتيقة الدولي بمدينة طرابلس على منصته الإعلامية، أن بعض المسافرين يتعرضون لعراقيل أثناء سفرهم دون علم أو دراية، مما يضطرهم لإلغاء الرحلة في آخر لحظة.

وأوضحت إدارة المطار أنه من أهم العراقيل “صلاحية جواز السفر”، وبناءً على ذلك نوهت إلى أن مدة صلاحية جوازات السفر للدول المعنية على النحو الذي تم تبيانه في المنشور: “دولة تونس، لا تقل صلاحية الجواز عن 3 أشهر، أما بقية الدول فلا تقل صلاحية الجواز عن 6 أشهر”.

وأهابت سلطات المطار إلى جميع المسافرين أن يراجعوا جوازات سفرهم قبل الحجز، تفادياً لأية عراقيل قد يواجهونها وقت الرحلة.

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