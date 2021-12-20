نورلاند: عقبات سياسية وقانونية تعترض الانتخابات في ليبيا

أخبار ليبيا 24

قال المبعوث الخاص سفير الولايات المتحدة لدى ليبيا، ريتشارد نورلاند، إن هناك عقبات تعترض سير العملية الانتخابية في ليبيا تتعلق بالجانبين القانوني والسياسي ومنها ما يخص قائمة المرشحين للرئاسة.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي على هامش زيارته إلى طرابلس، اليوم الإثنين.

وأوضح نورلاند أن “تلك العقبات تحتاج إلى قرار وطني على مستوى سياسي وإرادة سياسية ليبية”.

دعم الولايات المتحدة للانتخابات

وأكد نورلاند أن دعم بلاده لليبيا بكل ما تستطيع لتسير نحو الانتخابات.

كما أكد نورلاند دعم الحكومة الأمريكية لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا والمستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة لشؤون ليبيا، ستيفاني وليامز، في أداء مهامها من أجل مستقبل أفضل لليبيا فيما يتعلق للعملية الانتخابية المزمع عقدها.

لقاءات بالضالعين في المشهد السياسي

وأوضح نورلاند أنه التقى خلال الزيارة بممثلي المجتمع المدني وبعض المراقبين وبعض الضالعين في المشهد السياسي الليبي وعدد من المرشحين للرئاسة.

وأيضا رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح الذي أكد له جاهزية الجانب الفني لتنظيم الانتخابات في موعدها.

وبشأن موقف بلاده من تأجيل الانتخابات، قال نورلاند إن “هناك عدد من السيناريوهات المقترحة وليست كلها مثالية”.

وتابع: “ولكن قد يتم العمل عليها والقرار يرجع لليبيين، ونحن نرى أن الشعب يستحق أن يكون له حكومة موحدة”.

التلويح بعقوبات أمريكية

ولوح نورلاند بعقوبات أمريكية ودولية ضد أي شخص أو جهة تهدد باستخدام العنف لعرقلة سير الانتخابات في ليبيا.

قائلا: “إنهم سيكونون عرضة للعقوبات ليس من الولايات المتحدة فحسب بل من المجتمع الدولي أيضا”.

وأجرى السفير الأمريكي لدى ليبيا في وقت سابق اليوم زيارة قصيرة إلى طرابلس استهدفت تقييم سير العملية الانتخابية.

وأيضا الاطلاع على الإجراءات التحضيرية لتنظيمها من جانب المفوضية الوطنية العليا للانتخابات.