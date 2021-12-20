نورلاند يشيد بالمستوى المهني الذي لمسه خلال تجسيد عملية المحاكاة التي قامت بها مفوضية الانتخابات

التقى رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح، اليوم الإثنين، السفير الأمريكي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند والوفد المرافق له، بحضور المدير الإقليمي للمنظمة الدولية للنظم الانتخابية (IFES) دانييل روبنستين و عدد من مديري الإدارات بالمفوضية.

وذلك خلال زيارته لأحد مراكز الاقتراع في العاصمة طرابلس، تخلل الزيارة محاكاة لعملية الاقتراع نفذها قسم التدريب بالإدارة العامة.

وتولى مدير إدارة العمليات الانتخابية بالمفوضية، بحسب إيجاز صحفي للمفوضية العليا للانتخابات، شرح مراحل عملية الاقتراع للحضور، موضحاً الخطوات التي يمر بها الناخب منذ دخوله إلى مركز الاقتراع مروراً بعملية التحقق واستلام ورقة الاقتراع ثم التأشير على الورقة و وضعها بالصندوق، وقد تم التركيز على الإجراء الإضافي الذي اعتمدته المفوضية والمتعلق ببطاقة الناخب.

وأثنى السفير الأمريكي على دقة الإجراءات التي تتبعها المفوضية، مشيداً بالمستوى المهني الذي لمسه خلال تجسيد عملية المحاكاة.

وأكد دعم بلاده الفني والاستشاري للمفوضية من خلال الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وصولاً لإنجاز انتخابات حرة نزيهة تعكس إرادة الناخب الليبي، مثمناً في ذات الوقت الجهود التي بذلتها المفوضية لاستكمال هذا الاستحقاق.

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