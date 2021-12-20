دبلوماسي روسي: ليبيا تنزف ومن الصعب التنبؤ بأي شيء

أكد الدبلوماسي الروسي فلاديمير زاخاروف، أن “ليبيا تنزف ومن غير الممكن الآن التنبؤ بأي شيء، والوضع لا يزال متوترا”، لافتًا أن “ليبيا تحتاج حقا إلى السلام”.

ونقلت الكاتبة “ليديا ميسنيك” في مقال لها بصحيفة “غازيتا رو”، الروسية، عن «زاخاروف» قوله، إن “الانتخابات منوط بها أن تعمل على استقرار الوضع في ليبيا، لكن لكي يتحقق ذلك يجب التوصل إلى اتفاق بين جميع أطراف النزاع الليبي”.

وتابع؛ “فضلا عن التفاهم المتبادل بين اللاعبين الخارجيين، وفي المقام الأول بين تركيا ومصر والولايات المتحدة وفرنسا وروسيا”.

وبحسب المقال الذي نقله موقع روسيا اليوم، أوضحت كبيرة المحاضرين في معهد موسكو الحكومي للعلاقات الدولية، تاتيانا تيوكاييفا من جهتها، أنه “لا توجد قوة سياسية واحدة تحظى بدعم جميع الليبيين”، مضيفة أنه “بشكل عام لدى المجتمع الليبي رغبة لا لبس فيها في إجراء الانتخابات، وأن الليبيين يريدون حقا إجراءها”.

وأردفت « تيوكاييفا»، أن “جميع القوى السياسية القائمة اليوم لا تحظى بالثقة الكافية، وجميعها محط شكوك وتساؤل، ولكل منها تأثير شعبي بمقادير متفاوتة”، مستدركة أن “الشعب الليبي يريد حقا أن ينتهي هذا كله، وأنهم يريدون الاستقرار فقط”.

وختمت « تيوكاييفا»، موضحة أنه “من غير المعروف بعد إلى أي مدى قد يؤدي التأجيل المحتمل للانتخابات، إلى تطرف الانفعالات بين الناس، لأن العملية هشة للغاية ويمكن أن تؤدي في أي لحظة إلى تفاقم الوضع”، على حد قولها.