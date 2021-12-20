عقب مداهمة مصانع للخمور.. مجهول يستهدف مديرية أمن طبرق بـ “جلاطينة”

العنوان-طبرق

قالت مصادر صحفية متطابقة أن مجهول ألقى قنبلة محلية الصنع نوع “جلاطينة” داخل أسوار مديرية أمن طبرق.

وأكدت المصادر أن الانفجار لم يسفر عنه خسائر بشرية أو مادية.

وكانت قد داهمت القوة العسكرية المشتركة، اليوم الاثنين، عدد من مصانع الخمور في مدينة طبرق.

وانطلقت القوة بقيادة وكيل وزارة الداخلية، فرج اقعيم، مُعززة بالوحدات العسكرية “اللواء طارق بن زياد المعزز” و”اللواء 106 مُجحفل” و”اللواء خالد بن وليد” و “سرية الضفادع البشرية” التابعة للقيادة العامة للقُوات المُسلحة وقوات خاصة من مُديريات الأمن والأجهزة الأمنية والأقسام التابعة لوزارة الداخلية.