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تحذير إيطالي من تأثير التوترات الليبية على عملية انسحاب المرتزقة

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

حث وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو -الاثنين- جميع الأطراف الليبية إلى ما وصفه بـ”الالتزام البَّناء” لإنجاح الانتخابات الرئاسية والتشريعية المرتقبة- وفقاً لما نقلته وكالة نوفا الإيطالية للأنباء.

وأضاف “دي مايو” في تصريحات نشرتها الوكالة أن “هذا الالتزام صار مُلحّاً أكثر من أي وقت مضى”، مُحذّراً من أن “التوترات المتزايدة تؤدي إلى استبعاد احتمالات انسحاب المرتزقة الأجانب من البلاد، لذلك فإن الأمر الأكثر إلحاحاً التزام هذه الأطراف”.

وأكد “دي مايو”، على أن تحقيق الاستقرار في ليبيا مُوحّدة وذات سيادة هو هدف استراتيجي بالنسبة لإيطاليا، مشيراً إلى أن وقف إطلاق النار ساري المفعول اليوم في ليبيا، والعمل جارٍ لتحقيق الهدف المُعقد للانتخابات-حسب وصفه.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

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