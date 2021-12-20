تحذير إيطالي من تأثير التوترات الليبية على عملية انسحاب المرتزقة

حث وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو -الاثنين- جميع الأطراف الليبية إلى ما وصفه بـ”الالتزام البَّناء” لإنجاح الانتخابات الرئاسية والتشريعية المرتقبة- وفقاً لما نقلته وكالة نوفا الإيطالية للأنباء.

وأضاف “دي مايو” في تصريحات نشرتها الوكالة أن “هذا الالتزام صار مُلحّاً أكثر من أي وقت مضى”، مُحذّراً من أن “التوترات المتزايدة تؤدي إلى استبعاد احتمالات انسحاب المرتزقة الأجانب من البلاد، لذلك فإن الأمر الأكثر إلحاحاً التزام هذه الأطراف”.

وأكد “دي مايو”، على أن تحقيق الاستقرار في ليبيا مُوحّدة وذات سيادة هو هدف استراتيجي بالنسبة لإيطاليا، مشيراً إلى أن وقف إطلاق النار ساري المفعول اليوم في ليبيا، والعمل جارٍ لتحقيق الهدف المُعقد للانتخابات-حسب وصفه.

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